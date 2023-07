Die Mediaagentur-Gruppe Omnicom beruft Christoph Bornschein zum President Digital Strategy, Business Development & Growth für seine Präsenz in Deutschland. In seiner neuen Position soll er die strategische Expansion und digitale Innovationen ebenso wie die Integration des Agenturangebotes in Deutschland vorantreiben.

Christoph Bornschein ist Mitgründer der Agentur TLGG . Unter seiner Führung hat sich TLGG zu einer renommierten Digitalagentur entwickelt, 2018 die erfolgreiche Unternehmensberatung TLGG Consulting ausgegründet und beschäftigt heute rund 270 Mitarbeiter an Standorten in Berlin und New York. Christoph Bornschein unterstützt als Chairman auch weiterhin die Unternehmensleitung von TLGG. Annabelle Jenisch und Max Orgeldinger verantworten zukünftig die Geschäftsführung von Agentur und Consulting.

Mit mehr Fachbereichen im Kontakt

Seine neue Rolle bringt Christoph Bornschein in eine engere Zusammenarbeit mit der Omnicom Precision Marketing Group, der Media Group und weiteren Omnicom-Fachbereichen. Mit seiner Expertise soll er sowohl deutsche als auch internationale Kunden dabei unterstützen, ihr Geschäftspotenzial voll auszuschöpfen. Dabei soll er neue Geschäftsmodelle ausloten, strategische Bedürfnisse mit passenden Dienstleistern abstimmen, Partnerschaften fördern und die Integration im deutschen Agenturnetzwerk von Omnicom vorantreiben.

Luke Taylor, CEO von OPMG, erklärt: „Branchen und Geschäftsmodelle sind im Umbruch. Unsere Kunden in Deutschland sehen sich zunehmend komplexen und ständig wechselnden Herausforderungen gegenüber. Wir erkennen das enorme Potenzial, das sich aus der Kombination von innovativen Geschäftsstrategien und modernen Marketingdienstleistungen ergibt. Das fundierte Wissen und das erfolgreiche Wirken von Christoph machen ihn zur Idealbesetzung für diese neu geschaffene Rolle.“

Florian Adamksi, CEO der Omnicom Media Group, ergänzt: „Omnicom setzt in Deutschland weiterhin auf Innovation und enge Zusammenarbeit innerhalb unseres Markenportfolios. Unser Ziel ist es, ausgezeichnete Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Die Ernennung von Christoph stimmt uns zuversichtlich, unsere Kunden noch besser mit wegweisenden Ideen in einem sich rasant wandelnden Geschäftsumfeld unterstützen zu können und ihnen dabei zu helfen, neue Wachstumsquellen zu erschließen.“