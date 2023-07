Im Nachgang der Infocomm 2023 veröffentlichten die Analysten von Omdia einen Auszug aus ihren ProAV-Forecasts und Market-Trackern. Unter anderem blickten sie auf die Entwicklung der einzelnen Verticals. Das stärkste jährliche Wachstum sagt Omdia für öffentliche Bereiche , Kontrollräume und Corporate Signage. Ein Minus sieht das Unternehmen bei Classroom-Displays und Retail-Lösungen. „Ein Wiederaufleben der Einzelhandelslösungen – insbesondere für QSR, Schaufenster, Restaurants und Kioske – war in diesem Jahr zu beobachten, da die Kunden wieder in den Geschäften einkaufen und die Passantenfrequenz wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat“, erläutert Omdia.

Als Forecast für den Gesamtumsatz mit Digital Signage-Displays – LCD, OLED und DV-LED – im Jahr 2023 gibt mehr 18,6 Milliarden US-Dollar an. „Während Displays für Klassenzimmer und Konferenzräume auch im Jahr 2023 einen bedeutenden Umsatzanteil ausmachen werden, erwartet Omdia in diesem Jahr eine gewisse Verlangsamung in diesen Sektoren, nachdem die Märkte für interaktive und Videokonferenz-Displays im Bildungs- und Unternehmensbereich im Jahr 2022 ein außergewöhnlich starkes Jahr hatten“, erklären die Experten.