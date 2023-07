Der norddeutsche Integrator Accenta eröffnet eine spanische Niederlassung in Palma de Mallorca, Spanien. Das Unternehmen ist bereits seit gut zwei Jahren auf dem spanischen Markt aktiv, mit Marina Pipkin als lokaler Agentin. Nun will Accenta weiter expandieren. Zur Niederlassung in Palma gehört auch ein Showroom, der das Digital Signage-Portfolio des Anbieters ausstellt.

Wie Geschäftsführerin Jessica Kalla erklärt, kommen am spanischen Markt vor allem die Stelen für den Innen- und Außenbereich gut an. „Digitale Kommunikationsangebote im hiesigen Tourismus stehen für ein starkes Wachstumspotenzial“, sagt die Geschäftsführerin. Die Produkte von Accenta würden sich durch ein schlankes Design sowie durch Betriebszuverlässigkeit auszeichnen. Mit den Stelen und weiteren Angeboten will der Integrator dazu beitragen, die Digitalisierungslücke in der Tourismusbranche zu füllen.

Die Agentin Marina Pipkin übernimmt jetzt die Rolle als Niederlassungsleiterin. „Ich freue mich sehr, dass wir nach anfänglichen kleineren Schritten endlich die Möglichkeiten auf dem spanischen Markt gezielt angehen können“, sagt sie. Gemeinsam mit rund hundert Gästen eröffnet das Hamburger Unternehmen am 21. Juli die spanische Tochtergesellschaft Accenta Signage Solutions SL.