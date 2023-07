Der Systemintegrator Hotensify mit Sitz in UK holt Grant Cullingford in sein Team. Hotensify wurde 2019 von Tony Tizzard gegründet, dem ehemaligen Global Business Manager von PPDS. Das Unternehmen hat sich auf Hospitality-Technologie spezialisiert und ist neben der UK auch im DACH-Markt aktiv. Für dieses Jahr kündigte Hotensify eine Expansionsstrategie an. Als Technical Operations Director soll Grant Cullingford, der auf ProAV-Technologie im Gastgewerbe spezialisiert ist, dieses Wachstum unterstützen.

Grant Cullingford sagt: „Bereits in meinem ersten Monat bei Hotensify habe ich mich über die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von globalen strategischen Partnern und Kunden gefreut, mit denen ich bereits zuvor zusammengearbeitet habe.“ Tony Tizzard, der innerhalb der Firma den Spitznamen Mr. Hospitality trägt, sagt: „Wir sehen Grants Erfahrung und Fähigkeiten als eine bedeutende Verstärkung für unser bereits florierendes Team an, die das Angebot an Engineering- und Support-Services für unsere Kunden hier bei Hotensify weiter ausbaut.“

Grant Cullingford war zuvor fast 14 Jahre lang bei Orbiss tätig, einem IT-Dienstleister im Hospitality-Sektor – zuletzt als Chief Technical Officer. Während dieser Zeit war er Projektleiter für Einrichtungen wie The O2, das Aviator Hotel in Farnborough und das Stoke Park Hotel, das man aus Filmen wie Bridget Jones’s Diary kennt.