Jens Wunderlich kommt als Global Product Manager LED zu PPDS. Er war zuvor sieben Jahre lang für ICT in Berlin als Produktmanager für LED-Displays verantwortlich. Bei PPDS berichtet er an Jeroen Brants, der die globale Verantwortung für das LED-Portfolio trägt.

Von Berlin aus wird Jens Wunderlich daran arbeiten, das globale Geschäft von PPDS im Bereich Direct-View-LED auszubauen. Unter anderem soll er neue Geschäftsmöglichkeiten identifizieren und die regionalen PPDS-Teams sowie lokale Distributoren- und Integratoren-Partner unterstützen.

Jens Wunderlich blickt bereits auf 25 Jahre Tätigkeit in der AV-Branche zurück. Davon widmete er die letzten 10 Jahre ausschließlich dem LED-Bereich. Zu seinen Spezialgebieten gehören Festinstallationen in den Bereichen Fahrsimulation, TV und Film sowie die LED-Vermietung.

„Dies ist eine unglaublich aufregende und äußerst chancenreiche Zeit für Hersteller, die neue Möglichkeiten mit LED-Anzeigen in fast allen Innen- und Außenmärkten nutzen wollen“, sagt Jens Wunderlich. PPDS habe seine Stärken in der Entwicklung von DV-LED-Produkten unter Beweis gestellt. „Die Gelegenheit, bei diesem ehrgeizigen Unternehmen einzusteigen und an seiner Entwicklung mitzuwirken, war für mich ein klarer Fall – vor allem in einer Zeit, in der die LED-Nutzung so weit verbreitet ist wie nie zuvor.“

Robert Hsu, VP Global Product Strategy, sagt: „Mit Jens ist unser Team so stark wie nie zuvor, was unserem Unternehmen und unseren Partnern neue Möglichkeiten eröffnet und unseren Kunden einen Mehrwert bietet“, sagt Jeroen Brants.