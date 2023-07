PPDS verstärkt seine LED-Expertise in der DACH-Region und ernennt Marco Priebe zum neuen Key Account Manager und Business Development Manager LED für den DACH-Markt.

Marco Priebe verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung aus seiner Führungstätigkeit im Bereich LED-Vertrieb. So war er unter anderem 16 Jahre lang als Key Account Manager bei Philips Lighting und Philips CSS tätig.

Der LED-Spezialist wird von Hamburg aus operieren und berichtet an Rainer Bloch, Business Director DACH. Dabei soll seine Erfahrung eine zentrale Rolle für die weitere Entwicklung der LED-Marktstrategie und Wachstumsambitionen von PPDS in der Region DACH einnehmen, einem der auch weiterhin am schnellsten wachsenden Märkte des Unternehmens.

Erweiterung des Integratoren-Netzwerks

Mit Schwerpunkt auf dem deutschen, österreichischen und Schweizer Markt wird Marco Priebe vor allem für das Erreichen der Vertriebs- und Margenziele, die Entwicklung, Implementierung und Ausführung neuer Vertriebs- und Marketingstrategien, die Förderung der Marken- und Produktbekanntheit im AV-Kanal und bei potenziellen Kunden sowie die Schulung des Marktes in der Nachhaltigkeitsstrategie von PPDS verantwortlich sein.

Zu seinen Aufgaben gehören laut PPDS zudem das Entwickeln und Erkennen neuer Lösungen und Vertriebschancen in allen Marktsegmenten, das Unterstützen und Erweitern des PPDS-Netzwerks aus Systemintegratoren – unter anderem durch Trainings für LED-Fachleute – sowie das Unterstützen lokaler und globaler PPDS-Teams bei regionalen und internationalen Projekten.

„PPDS ist ein ambitioniertes Unternehmen. Da ist es entscheidend, dass wir die richtigen Leute zur Verfügung haben, damit wirklich alle Chancen ergriffen sowie unsere Ziele erreicht werden können und unser Aufwärtstrend weiterhin anhält“, erklärt Rainer Bloch. „Unser innovatives Philips DV-LED-Lösungspaket kommt auf dem DACH-Markt sehr gut an, und auch die Nachfrage nach unseren Lösungen steigt nach wie vor. Wir freuen uns, Marco Priebe in unserem Team begrüßen zu können, und wünschen ihm allen erdenklichen Erfolg in dieser spannenden Unternehmensphase.