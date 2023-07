Yoichi „Joe“ Tomota wird ab sofort als President von Sharp Europe die Geschäfte des Unternehmens in Europa leiten. In seiner neuen Rolle zeichnet Joe Tomota für das etablierte Document-Solutions-Portfolio, die expandierende IT Services Division, das Energy Solutions Business und das Joint Venture Sharp NEC Display Solutions in Europa verantwortlich. Darüber hinaus soll ein Fokus von Tomota auf der Umsetzung von Umwelt-Zielen von Sharp Europe liegen.

Sharp Europe ist Teil der Sharp Corporation. Das globale Technologieunternehmen beschäftigt weltweit mehr als 46.000 Mitarbeiter. 2020 begann das Joint Venture Sharp NEC Display Solutions.

Joe Tomota verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung mit fast 30 Jahren Expertise in Industriedesign, Technologieentwicklung, Produktion und Vertrieb. Seine Karriere bei Sharp umfasste 10 Jahre in Übersee-Tochtergesellschaften. Zuletzt war er als Vice President bei Sharp Europe tätig.

„Es sind spannende Zeiten bei Sharp Europe, da wir unser Geschäft weiterentwickeln, um den sich ändernden Bedürfnissen von Unternehmen und der Gesellschaft gerecht zu werden“, kommentiert Joe Tomota. „Ich bin begeistert davon, wie Innovation und Technologie den Unternehmen immer wieder und ich freue mich darauf, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die dies erreichen.“