TD Synnex Maverick befördert Andy Evans zum Vice President of Europe. Der AV/IT-Spezialist war einige Jahre auf Integratorenseite unter anderem bei Electrosonic und Kinly tätig, bevor er vor sieben Monaten zum Distributor Maverick kam. Er startete zunächst in der Rolle des Commercial Director. Jetzt wird er die Wachstumsstrategie für Maverick in Europa leiten. Der Schwerpunkt liegt auf der Vertiefung der Fachkompetenz, der Stärkung der Lieferantenbeziehungen und des Teams.

Andy Evans sagt: „Seit meinem Eintritt in das Unternehmen Anfang des Jahres habe ich aus erster Hand erfahren, wie groß die Leistungsfähigkeit, das Wissen und die Erfahrung unseres Teams sind und welches Wachstumspotenzial in unserem Unternehmen steckt.“ In seiner neuen Position will er sein Team unterstützen, die vielen Chancen zu nutzen, die der Bereich Smart Signage und Collaboration bietet.

Hugo Da Graça, Senior Vice President, Specialized Solutions, Europe, bei TD Synnex, sagt: „Andy hat in den letzten Monaten dank seiner Kenntnisse der Collaboration-Technologie, des Channels und unserer Branchen einen großen Einfluss auf unser Geschäft gehabt. Er ist die ideale Besetzung, um das Maverick-Team auf die nächste Stufe der Hochleistung und des Geschäftserfolgs zu führen.“ Andy Evans verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der AV/IT-Branche. Neben seiner Tätigkeit bei den beiden großen Integratoren arbeitete er in leitenden Positionen bei Viju und Cisco.