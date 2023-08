Leia übernimmt Dimenco und vereint damit zwei Unternehmen, die Display-Technologien für 3D-Effekte entwickeln. Durch den Zusammenschluss beziehungsweise die Zusammenführung der Technologien sollen die Stärken der beiden Hersteller noch besser zum Tragen kommen.

Leia bietet das Tablet Lume Pad 2 an, deren 3D-Effekt auf 2,5K-Auflösung, Eyetracking und zusätzlichem Dolby-Sound basiert. Dimenco, ein Spin-Off aus dem damaligen Philips-Unternehmen, mit Sitz in den Niederlanden, bietet ebenfalls 3D-Effekt-Monitore mit Eyetracking an – unter anderem für OEMs. Hier kommt allerdings noch ein Lentikular-Effekt hinzu – das Wechseln zwischen verschiedenen Bildperspektiven durch spezielle Linsen.

Bisher konzentrierte sich Leia auf die Android-Plattform für den Mobil- und Automobilmarkt, während Dimenco sich auf Windows-basierte Laptops und Monitore für den professionellen Einsatz fokussierte. Diese Fusion soll Kunden zugute kommen, die eine einzige, plattformübergreifende Lösung auf der Grundlage eines gemeinsamen Industriestandards suchen

3D-Effekt-Ökosystem

„Wir leben in einer 3D-Welt, und es ist unvermeidlich, dass sich unsere digitalen Erfahrungen an diese Realität anpassen. Während VR/AR-Headsets ihren Platz haben, erlaubt die Breite unserer Technologie jedem vertrauten persönlichen Gerät, ein nahtloses, immersives 3D-Erlebnis zu bieten“, sagt David Fattal, CEO von Leia Inc. „Unsere Kunden wollten eine einheitliche Lösung für alle Geräte – und diese Akquisition liefert genau das“.

Darüber hinaus wird das von Leia entwickelte Content-Ökosystem, das 3D-Videotelefonie in Partnerschaft mit Zoom, 3D-Film-Streaming mit hochkarätigen Hollywood-Titeln, 3D-Foto-Sharing, eine generative KI-Plattform und Spiele von Studios wie Gameloft umfasst, nun auf alle Geräte ausgeweitet.

„Wir freuen uns, Teil der Leia-Familie zu sein, und erfüllen damit perfekt unser Versprechen, immersive Erlebnisse für jeden, überall und auf jedem Gerät zugänglich zu machen, ohne dass Wearables erforderlich sind“, sagt Maarten Tobias, CEO von Dimenco. „Dieses gemeinsame Unternehmen setzt nicht nur den Industriestandard, sondern kombiniert auch modernste Display-Technologie, eine etablierte, hochvolumige Lieferkette und ein einzigartiges dynamisches Content-Ökosystem, sowohl für Verbraucher als auch für Profis.“

Maarten Tobias wird nach der Fusion als Chief Commercial Officer zu Leia stoßen.