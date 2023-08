Karin Ross ist jetzt CEO von Group-M für den gesamten DACH-Raum. Seit mehr als drei Jahren leitet sie bereits das operative Geschäft in Deutschland, jetzt wird sie die Agenturgruppe zusätzlich in Österreich und der Schweiz strategisch führen. Andreas Vretscha, CEO Group-M Schweiz und Österreich, berichtet an sie. In DACH repräsentiert Group-M laut Comvergence-Ranking rund ein Drittel aller Media-Billings.

Unter der Leitung von Karin Ross führt Group-M die DACH-Märkte enger zusammen: Die CEO soll die Synergien zwischen den Ländern verstärken, Standards schaffen und Innovationen schneller vorantreiben. Insgesamt ist Karin Ross seit mehr als 14 Jahren im WPP-Netzwerk tätig, zu dem Group-M gehört.

Josh Krichefski, Group-M CEO EMEA & UK, sagt: „Diese Ausrichtung von Group-M DACH entspricht den Anforderungen unserer Kunden. Wir behalten unser lokales Know-how, um unsere Kunden vor Ort zu inspirieren, und bieten internationalen Kunden, die die DACH-Region bereits als Cluster betrachten, eine größere gebündelte Expertise.“ Die Teams der drei DACH-Länder arbeiteten bereits vorher zusammen und stellten Angebote wie Connected TV oder Responsible-Media-Lösungen für Kunden in allen drei Ländern zur Verfügung

Karin Ross sagt: „Unsere vielfältigen Fachleute mit ihren umfangreichen Kenntnissen der jeweiligen lokalen Medienlandschaft und kulturellen Trends sind für unsere Kunden ein großer Vorteil, den wir weiter pflegen werden. Zudem bin ich der festen Überzeugung, dass die Kombination der Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeitenden aus allen drei Ländern zu noch besseren Kommunikationslösungen für unsere Kunden führen wird.“

„Speziell im gesamten digitalen Ökosystem eröffnet die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit auf DACH-Ebene exzellente Perspektiven. Wir können unseren Kunden in jeder digitalen Disziplin, sei es einzeln oder über alle Disziplinen vernetzt, die besten Lösungen anbieten“, sagt Andreas Vretscha, Group-M CEO AT & CH.