Airport Touchless in den Tropen

Es gibt wenige Orte, an denen Touchscreens weniger angemessen sind als Nutzerfeedback-Terminals in öffentlichen Toiletten. Selbst mehr als ein Jahr nach Ende der Pandemie haben viele Touchscreen-Nutzer im Umfeld von öffentlichen Toiletten weiterhin Berührungsängste. Gestensteuerung ermöglicht eine Touch-Nutzung ohne Berührung. Die Heidelberger Digital Signage-Schmiede Ameria hat die Technologie in Europa hoffähig gemacht.

An den Flughäfen in Singapore oder Doha setzt man auf die Digital Signage-Lösung des Start-ups Happymeter aus Singapore, das unter Happyhover vermarktet wird. Es reicht eine robuste, servicefreie Sensorleiste oberhalb des Screens sowie eine Software. Der Beweis, dass auch nach der Pandemie Gestensteuerung eine interessante Alternative zu Touch ist. Nicht nur für Kundenfeedback-Terminals sondern auch für viele andere Interaktionen zwischen Mensch und Maschine.