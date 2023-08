Purelink, Hersteller von AV-Konnektivitätslösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Alphatec in Indien bekanntgegeben. Durch die Ausweitung der Geschäftstätigkeit nach Indien will Purelink dem dynamischen Markt im bevölkerungsreichsten Land der Erde die steigende Nachfrage an Konnektivitätsoptionen in hybriden und modernen Arbeitsumgebungen bedienen.

Als ein Vorreiter in der indischen AV-Distributionslandschaft eigne sich hierfür Alphatec als Kooperationspartner sehr gut. Mit Standorten in Mumbai, Delhi, Kalkutta und Bangalore hat das Unternehmen exklusive Partnerschaften mit zahlreichen renommierten globalen AV-Marken geschlossen. Alphatecs Netzwerk von mehr als 1.100 Händlern und Systemintegratoren in 400 Städten hat laut Purelink den AV-Vertrieb in Indien neu definiert. Die 20 autorisierten Servicezentren des Unternehmens unterstreichen das Engagement für Kundenzufriedenheit und Support.

Ronni Guggenheim, Chief Growth Officer bei Purelink, erläutert: „Unser Eintritt in den indischen Markt ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit. Indien ist ein Schlüsselmarkt, da es einen dynamischen und wachsenden Markt für nahtlose AVLösungen in verschiedenen Bereichen gibt. Wir freuen uns, indischen Kunden unsere hochmoderne professionelle Präsentations- und Medientechnologie anbieten zu können. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Alphatec sind wir zuversichtlich, dass unsere Präsenz in Indien erfolgreich sein wird und wir sicherstellen können, dass indische Kunden Zugang zu unserer AV-Technologie haben, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung eingehen zu müssen.“

Devasis Barkataki, Gründer und Geschäftsführer von Alphatec, kommentiert: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der Purelink GmbH. Durch diese strategische Partnerschaft ist es unser gemeinsames Ziel, den indischen AV-Markt mit modernsten Technologien zu versorgen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den Produkten von Purelink, die in puncto Qualität, Funktionalität und Leistung Maßstäbe setzen, schnell die Herzen unserer Zielgruppe erobern werden.“