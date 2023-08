Als Head of Sales DACH Toni Heidenreich verstärkt Avilux

Anton-Christoph Heidenreich, auch Toni genannt, hat zum Juli 2023 als Head of Sales DACH bei Avilux angefangen. In seiner Position übernimmt er die Leitung des gesamten Innen- und Außendienstteams des Ditributors aus Landsberg am Lech. Für die österreichischen Kunden ist er zudem erster Ansprechpartner und persönlicher Betreuer.

Vor seinem Wechsel zu Avilux war Toni Heidenreich in verschiedenen leitenden Vertriebspositionen in der Automobilbranche sowie zuletzt über vier Jahre als Geschäftsführer des österreichischen AV-Integrators Renox Audiovision tätig.

„Mit Toni Heidenreich haben wir einen ausgewiesenen Vertriebsexperten mit Branchenerfahrung gewonnen“, erklärt Richard Nistler, Geschäftsführer von Avilux. „Mit ihm werden wir uns verstärkt auf die Veränderungen und Trends im Marktumfeld konzentrieren und andererseits intern die Anpassung bestehender beziehungsweise die Schaffung neuer Prozesse und Verantwortlichkeiten definieren, um auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für Kunden und Lieferanten zu sein.“