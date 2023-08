Der Schweizer Außenwerber APG|SGA hat Nurettin Yildirim als neuen Leiter des Agenturteams im Key Account Management

ernannt. Er folgt im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung auf Beat Sulzer, der weiterhin für das Unternehmen tätig sein wird.

Nurettin Yildirim übernahm die Leitung des Agenturteams per 1. August 2023. Er ist seit dem Jahr 2000 für APG|SGA tätig, zuerst im Bereich der Auftragsabwicklung in Winterthur, danach in diversen Funktionen im Verkauf. Seit acht Jahren arbeitet er als Berater im nationalen Key Account Management.

Marcel Baumann, Leiter Key Account Management bei APG|SGA, sagt: „Es freut mich sehr, dass wir eine interne Nachfolgelösung für diese Funktion finden konnten. Die Ernennung resultiert aus einem sorgfältigen Selektionsverfahren, welches das Bekenntnis der APG|SGA zu Qualität und Kontinuität in den Kundenbeziehungen unterstreicht. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Konstellation gemeinsam die Zusammenarbeit mit den größten Schweizer Werbe- und Mediaagenturen erfolgreich weiterführen und zukunftsweisend entwickeln können.“

Beat Sulzer wird dem Agenturteam vorerst als Berater weiter zur Verfügung stehen. Ab Juli 2024 engagiert er sich – über sein Pensionsalter hinaus – noch für zwei weitere Jahre in einem Pensum von 80 Prozent für APG|SGA.