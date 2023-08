Dentsu gibt die Ernennung von Nina Brit Brando als Chief Executive Officer für Carat Deutschland mit Wirkung zum August 2023 bekannt. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie alle Geschäfte und Ergebnisse der Netzwerkagentur mit den Teams an den Standorten Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf und berichtet an Georg Berzbach, CEO Media Dentsu Deutschland & DACH.

Nina Brit Brando verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Kommunikations- und Mediaberatung. Sie ist seit 2000 bei der Carat-Gruppe, die unter dem Dach von Dentsu steht, und seit Juli 2018 Geschäftsführerin von Carat Deutschland. Zuvor war sie in unterschiedlichen Führungsrollen in den Bereichen Kundenberatung, Strategie und Business Development innerhalb des Netzwerks tätig.

Mit ihrem Branchen-Know-How, Kundenverständnis und ihren Führungsqualitäten soll Nina Brit Brandoden Erfolg von Carat weiter fortsetzen. „Ich empfinde es als ein ganz besonderes Privileg, Carat als starke internationale Agenturmarke und nationale Größe zu führen. Digitale Transformation und ambitionierte Wachstumsziele erfordern aufgrund der enormen Dynamik mehr denn je ein Verständnis für Menschen, Märkte und Kunden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Management-Team unseren Kunden dabei zu helfen, Marken stark und zukunftsfähig zu machen und nachhaltige Kundenerlebnisse zu gestalten,“ erklärt sie.

Georg Berzbach, CEO Media Dentsu Deutschland & DACH, kommentiert die Beförderung von Nina Brit Brando: „Sie kennt unser Geschäft aus allen Perspektiven und vereint alles, was es zu dieser Führungsrolle braucht: Kundenfokus, unternehmerische Leidenschaft, strategische Innovationskraft, Talentförderung und radikale Zusammenarbeit im Dentsu-Netzwerk.“