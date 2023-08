Mit dem neuesten Software-Release X.2306 nimmt Easescreen, CMS-Anbieter aus Graz, die Geräte von Hikvision ins Partner-Ökosystem mit auf. Der chinesische Hersteller ist vor allem für kostengünstige Überwachungskameras, Sensoren und Displays bekannt, die auch in Digital Signage-Projekten integriert werden.

Easescreen geht im Rahmen seines Ökosystems auch Partnerschaften mit branchenfremden Herstellern ein. Damit will das Unternehmen seinen Kunden eine größere Bandbreite an Wiederverwendungsmöglichkeiten geben. „Die Integration hat erstaunlich schnell und leicht funktioniert, was zeigt, dass auch branchenfremde Hardware im Hinblick auf Sustainability im Digital Signage eingesetzt werden kann“, sagt Peter Feldbaumer, CTO von Easescreen.

„Wir sind seit 2008 auf dem Gebiet der professionellen Displays tätig. Zunächst nur auf dem asiatischen Markt, aber jetzt auch auf dem sehr anspruchsvollen Markt in Europa und in der DACH-Region“, sagt Alexander Hofer, zuständiger Projektmanager bei Hikvision. Mit der neuen Software-Integration können Easescreen-User Hikvision-Hardware verwenden, ohne Änderungen am System oder an der Software vornehmen zu müssen.