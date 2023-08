Digital Signage-Kunst Artplayer in LG Supersign Cloud verfügbar

LG integriert den Kunst-Streamingdienst Artplayer in seine cloudbasierte CMS-Plattform LG Supersign Cloud. Auf Artplayer kann man Digital Signage-Kunst, gefiltert nach Genre, Stimmung und Geschwindigkeit, ausspielen. Supersign-User können die Kunstwerke und KI-generierten Playlisten jetzt in ihren Digital Signage-Content-Loop aufnehmen. Auf Artplayer, einem dänischen Content Service, gibt es mehrere Tausend Bilder und Grafiken.

Artplayer wird dabei nahtlos in die Benutzeroberfläche der Supersign Cloud integriert. Je nachdem, was der User mit seinem Content bewirken will, können die ausgewählten Motive diesen Zweck verstärken: Zum Beispiel, um Aufmerksamkeit auf den Screen zu lenken oder um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Artplayer wird den Supersign-Usern als jährliches Abonemment zur Verfügung stehen.