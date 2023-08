Köln wird in knapp drei Wochen wieder zur Hauptstadt der digitalen Welt: Die Digital X kehrt am 20. und 21. September zurück. Das von der Telekom geförderte Event bringt Persönlichkeiten der Tech-Szene, Vordenker und Weltstars auf die Bühne. Top-Speaker dieses Jahr ist George Clooney. Rund um die Auftritte stellen Tech-Unternehmen neue Technologien wie schwimmende Drohnen zur Gewässerreinigung oder 3D-Drucker für Medikamente vor. Auf dem diesjährigen Telekom Street Gig präsentiert die Band Thirty Seconds to Mars ihr neues Album.

Die Speaker – von Showkünstlern bis Futuristen

George Clooney wird auf der Digital X als einer von 250 Speakern sprechen. Das Showbusiness wird außerdem von Björn Ulvaeus vertreten, Mitbegründer der schwedischen Band Abba. Er wird über den Einfluss der Digitalisierung auf die Musikindustrie und deren Potenzial sprechen. Von Amy Webb, die vom Forbes Magazin als eine der „fünf Frauen, die die Welt verändern“ bezeichnet wurde, hören die Besucher unter anderem über AI und deren Auswirkungen auf Unternehmen und Gesellschaft.

Weitere Speaker sind der britische Künstler und Cyborg-Aktivist Neil Harbisson – der als erster Mensch der Welt eine implantierte Antenne im Schädel hat – und Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs. WDR-Intendant Tom Buhrow, der die Digitalisierung im WDR vorantreibt, wird die Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Programme für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im digitalen Zeitalter betonen.

Von Drohnen über Virtual Reality bis 3D-Drucker

Die Digital X stellt vor allem Tech-Erfindungen aus, die B2B-Kunden in irgendeiner Art und Weise neue Wachstumschancen eröffnen. Das kann beispielsweise ein Hydraulikbagger von Komatsu sein – in Köln können sich Interessierte mit VR-Brille in eine Fahrerkabine setzen. In einer Simulation können sie den Bagger bedienen und fahren. Gemeinsam mit weiteren Dienstleistern entwickelte Telekom MMS dafür eine 3D-Anwendung auf einer VR-Trainings- und Collaboration Plattform.

Digital Health Systems zeigt Arzneimittel aus dem 3D Drucker. In den gedruckten Medikamente sind die Wirkstoffe in individueller Dosis vorhanden und optimieren so Wirksamkeit und Verträglichkeit für die Patienten. Die niederländische Firma Ranmarine Technology hat eine autonom schwimmende Drohne zur Gewässerreinigung entwickelt. Sie kann zu einen auf dem abgesteckten Kurs Müll einfangen und ortsbezogene Wasserqualitätsdaten sammeln. Die Telekom bringt teleoperiertes Fahren ins Spiel: Das ferngesteuerte Fahrzeug, das normalerweise schon in Bonn im Einsatz hat, bringt Gäste entlang der Kölner Ringe vom Rudolfplatz zum Mediapark.

Roboter-Spielplatz, KI-Galerie und Kinetic-Laufsteg

An verschiedenen Orten in Köln gibt es Experience Areas, die auch für Privatbesucher interessant sind. Auf dem Robotic Playground können sie die Interaktion mit Robotern testen: Ein Roboter-Hunderudel reagiert auf Menschen. Ein Roboterarm bewegt sich zu einer Klanginstallation und erzeugt Seifenblasen. In der Nähe schwingen Roboterarme ein Springseil. Ein anderer Roboter meißelt live eine Marmorskulptur.

In der interaktiven KI Gallery entsteht Digital Art: Mittels Sensoren wird anhand diverser Parameter wie Mimik, Gestik oder Körpertemparatur der emotionale Zustand analysiert und daraufhin von der KI ein Portrait generiert. Und wer über den Kinetic Walkway im Stadtgarten läuft, hilft mit seiner Bewegung nutzbaren Strom zu erzeugen. Die elektrischen Pflastersteine bestehen aus elektromagnetischen Induktionsgeneratoren, die sich durch das Gewicht menschlicher Schritte vertikal verschieben und so Energie erzeugen.

Dmexco-Ticket gilt auch für Digital X

Am Rande der Digital X treten in der Kölschen Nacht Kölner Bands wie Brings, Cat Ballou und Kasalla auf. Auf den Rheinterassen wird an den beiden Tagen das Equal E-Sports Festival stattfinden. Zur gleichen Zeit ist auch die Digital-Marketing-Messe Dmexco in der Stadt. Dieses Jahr können Besucher erstmals mit ihrem Ticket beide Veranstaltungen besuchen.