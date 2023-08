Bei Siewert & Kau starteten zum 1. August 2023 neun Auszubildende ins Berufsleben. Mitarbeiter, Ausbilder und andere Azubis hießen die Neuzugänge willkommen, die in den Bereichen Kaufmann/frau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufmann/frau für Dialogmarketing, Kaufmann/frau für Büromanagement und Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet werden. Mit dabei ist auch eine Studentin Bereich General Management. Insgesamt gibt es damit bei Siewert & Kau 33 Auszubildende und 4 duale Studenten – knapp 10 Prozent der gesamten Belegschaft.

„Die kommenden zwei Wochen sind für unsere neuen Auszubildenden schon fest geplant“, erklärt Sarah Führer. Sie selbst hat ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei Siewert & Kau abgeschlossen. Seitdem ist sie Teamleiterin Sales Support. Zu ihren Aufgaben gehört auch, alle Azubis und Studenten während ihres Ausbildungsstarts zu begleiten .

In der Begrüßungswoche bekamen die Azubis einen generellen Überblick über den Betrieb. Dafür nimmt sich auch die Geschäftsführung extra Zeit. „Der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern und ein gutes Betriebsklima machen uns als Arbeitgeber attraktiv und motivieren die Jugend“, erläutert Geschäftsführer Björn Siewert. „Letztlich sind das unsere Mitarbeiter von morgen. Es lohnt sich also, die Zeit in die Zukunft zu investieren.“ Aber auch die Praxis kommt bei einem IT-Distributor zu kurz. Jeder Azubi wird einen PC auseinander- und auch wieder zusammenbauen, um sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Als weitere Ergänzung gibt es Führungen durch die einzelnen Bereiche, die Vorstellung der einzelnen Abteilungen durch die Abteilungsleiter sowie Schulungen zum Warenfluss oder Warenkunde.

„Zu den betrieblichen Inhalten bekommen die neuen Kollegen alles an die Hand, was sie für den Start in der Berufsschule brauchen, sei es Infos, Unterlagen oder Schulbücher“, sagt Sarah Führer. Zum Onboarding und Teambuilding gehört auch ein Ausflug nach Efteling, den größten Themenpark in den Niederlanden.