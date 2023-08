Ungefähr vier Minuten dauert ein klassischer Tankvorgang. Diese Wartezeit wollen Werbetreibende nutzen, um sich die Aufmerksamkeit der Tankenden zu sichern. Weltweit gibt es dafür unterschiedliche DooH-Konzepte. Während in Deutschland die DooH-Stelen gut sichtbar vor dem Tank-Shop stehen, sind in den USA zusätzliche Screens in die Zapfsäule integriert. GSTV ist hier der Marktführer. Jetzt hat sich ein Zapfsäulenhersteller mit einem Kiosk-Software-Anbieter zusammengetan, um das Konzept um ein Order Terminal zu ergänzen: Tanken – Werben – Bestellen.

Soll Verkaufszahlen der C-Stores erhöhen

DX Market powered by Grubbrr heißt die Lösung. Sie ist eine Kooperation von Dover Fueling Solutions und dem Software-Unternehmen Grubbrr, das auf Self-Order-Systeme spezialisiert ist. Die Idee ist, dass Kunden während des Tankvorgangs eine Bestellung für den Convenience Store aufgeben und die dann ohne Warten abholen können. Das soll die Verkaufszahlen der Shops steigern, die in der Regel die Haupteinnahmequelle von Tankstellenbetreibern sind.

DooH mit an Bord

Der Order-Screen hat eine Größe von 27 Zoll – im Hochformat wie ein klassisches Order Terminal. Auch DooH kann das System: Betreiber können eigene Produkte bewerben oder Slots an Drittanbieter vermarkten. Dabei lassen sich die Werbespots scheinbar auch in die Order-Startfläche integrieren, wie man auf einem Foto erkennen kann. Ein DooH-Angebot hatte Dover bereits vorher schon, mit der Plattform DFS Anthem UX Plattform. Neu ist das Order-Terminal-Feature von Grubbrr sowie die Zahlungslösung Wayne iXPay 2.

Den Software-Anbieter Grubbrr kennt man unter anderem als einen der ersten Samsung-Kiosk-Partner – wie Dave Haynes von Sixteen-Nine in seinem Post erinnert. Wer für die Zapfsäulen-Lösung das Display und den Mediaplayer liefert, gibt Dover nicht bekannt.

DX Market powered by Grubbrr soll zunächst in ausgewählte US-Tankstellen kommen. Laut Sixteen-Nine arbeitet GSTV in den USA bereits mit Dover und seinem Hauptkonkurrenten Gilbarco zusammen. Eine Adaptation wäre für die beiden Unternehmen deshalb logisch, da die neuen Zapfsäulen neben der Order-Funktion einen größeren und helleren Screen bieten. Aber auch eine weltweite Expansion ist laut Dover geplant.