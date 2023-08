Wir haben schon die eine oder andere Display-Assembly besucht. Und es ist immer recht enttäuschend, wie gering die Fertigungstiefe ist. In nur wenigen Minuten sind die aus Asien kommenden Komponenten im Reinraum zusammengebaut. Ab in den Karton und fertig. Da Consumer-TVs und professionelle Displays auf denselben Linien gebaut werden, ist es ein hochautomatisiertes Massengeschäft.

Ganz anders bei Dynascan, wo nicht nur die Fertigungstiefe höher ist, sondern auch hunderte Kilogramm schwere Stelen von der Decken hängen und bis zu 100 Zoll große Highbrightness-Displays produziert werden. Alan Kaufman, President von Dynascan, und CEO David Huang führten invidis einen Tag lang durch die Zentrale.

Fertigung auf mehreren Etagen

Allein Gewicht und Größe der Stelen sind gewaltig; noch überraschender ist, dass die Fertigung verteilt über mehrere Etagen in einem modernen Glasturm stattfindet – schick sowohl von außen als auch innen. Mehrere tausend Mitarbeiter sind hier beschäftigt, alles dreht sich um Highbrightness und technische Messinstrumente der Dynascan-Mutter Chroma.

Chroma ist der weltweit größte Anbieter von Strommessinstrumenten und -systemen, einschließlich programmierbarer AC-Quellen, DC-Stromversorgungen, Labornetzgeräten, elektronischen AC- und DC-Lasten, digitalen Messgeräten, Multimetern und automatisierten Prüfsystemen. Fun Fact: Schon um die Jahrtausendwende, vor der Gründung von invidis, haben wir mit damals sündhaft teuren Chroma-Instrumenten Displays getestet.

Die Besonderheit von sonnenlichttauglichen Displays liegt im Backlight. Einfach nur heller aufgedrehte LED-Backlights sind nicht die Lösung. Denn schon nach wenigen Monaten lässt die Helligkeit nach. Dynascan hat eigene Backlights entwickelt, die vollflächig und nicht nur am Rand, mit verschiedenfarbigen LEDs und in bestimmter Anordnung die LCD-Panels beleuchten. Mehr darf nicht verraten werden, aber die Hochzeit von Displaypanel und Backlight findet vollautomatisiert in einem Reinraum statt. Überhaupt ähneln die Produktionsetagen von Dyanscan und Chroma sich sehr – nur mit Schutzkleidung zu betreten, werden hier feinste Messinstrumente und Digital Signage-Screens montiert.

In Serienfertigung entstehen eine mittlere fünfstellige Anzahl an Totems und Smart City-Kiosksystemen, die weltweit im Einsatz sind. Nicht immer nur freistehend als DooH-Touchpoint, sondern auch für den Eingangsbereich von Discountern oder Schaufenstern von Brillenmode-Ketten und Telekommunikationsunternehmen.

Am populärsten sind 75- und 86-Zoll-Outdoorlösungen sowie Smart-City-Kiosksysteme mit 65 Zoll und Touchscreens.

Neben Kühlung und Betriebssicherheit hat Dynascan in 25 Jahren Outdoor-Signage viel Erfahrung mit den richtigen Servicepunkten gewonnen. So erleichtern Gasdruckfedern den Zugang für Service Crews, Komponenten wie Netzteile sind sauber nebeneinander installiert und leicht zugänglich.

Komponenten und Ersatzteile lagert Dynascan zentral ein – denn eine lange Produktnutzung ist bei professionellen Digital Signage-Lösungen elementar wichtig. Auch während der Pandemie konnte Dynascan regulär produzieren und ausliefern.