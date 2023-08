Der IT-Distributor Littlebit Technologies ist jetzt Vertriebspartner des Rennsimulatoren-Spezialisten Playseat. Damit baut Littlebit mit Haupsitz in der Schweiz sein Gaming-Angebot aus. Playseat kommt aus den Niederlanden und stellt Sim Racing Simulatoren sowie Gaming-Sitze her. Das Unternehmen setzt dabei auf den indirekten Vertrieb. Littlebit Technologies wird die Playseats in der DACH- und Benelux-Region anbieten.

Littlebit Technology will damit sein Gaming-Portfolio stärken. „Mit Playseat erweitert Littlebit das Sortiment mit einem Hersteller, der es uns ermöglicht, spannende, markenübergreifende Komplettlösungen für den Gamer anzubieten. Gleichzeitig baut Playseat seine Kundenbreite in Zentraleuropa aus und profitiert von eben diesem Gesamtlösungskonzept mit Systemen und Peripherie“, sagt Stefan Ebnöther, CEO der Littlebit Gruppe.

Playseat konzentriert sich bei seinen Gaming-Sitzen auf ein realistisches Fahrgefühl und ergonomisches Design. Seinen ersten Rennsitz hatte das Unternehmen bereits 1998 auf den Markt gebracht.