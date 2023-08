Aldi kaufte 400 Supermarkt-Filialen in den Südstaaten der USA. Damit wird die Aldi-Süd-Tochter zum Betreiber der Ketten Winn-Dixie und Harveys, die beide zur Einzelhandelsholding Southeastern Grocers gehörten. Einen Teil der Märkte will Aldi zu eigenen Filialen konvertieren, die restlichen bleiben unter der alten Marke bestehen. Die Übernahmen sind Teil einer größeren Expansionsstrategie von Aldi in den Südstaaten, die auch den Bau von 20 neuen Filialen umfasst.

Im Südosten der USA errichtete Aldi die ersten Filialen in den 1990er Jahren. Seitdem hat der Konzern nach eigenen Angaben rund 2,5 Milliarden Dollar in die Region investiert. Erst kürzlich öffnete die 26. Regionalzentrale der USA sowie ein Vertriebszentrum in Loxley, Alabama. Supermärkte von Harveys und Winn-Dixie gibt es teilweise seit fast einem Jahrhundert. 2013 wurden die beiden Marken unter der Holding gemeinsam mit einer dritten Kette, Fresco y Más, zusammengefasst. Jetzt veräußert Southeastern Grocers seine Supermärkte schrittweise an verschiedene Unternehmen.

Jason Hart, CEO von Aldi USA, sagt: „Es war der richtige Zeitpunkt, auf unserer Wachstumsdynamik aufzubauen und den Bewohnern des Südostens zu helfen, bei ihren Lebensmittelrechnungen zu sparen.“ Derzeit prüft der Konzern, welche Standorte er auf das Aldi-Format umstellen will. Die gesamte Transaktion soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Deutsche Bank begleitete die Übernahme als Finanzberater von Aldi. Im Immobilienbereich waren die Transaktionsberater Baker & McKenzie und die Kayne Law Group.

Anthony Hucker, Präsident und CEO von Southeastern Grocers, sagt: „Aldi teilt unsere Vision, außergewöhnliche Qualität, Service und Wert zu bieten – und diese einmalige Gelegenheit, unser Geschäft zum Nutzen unserer Kunden, Mitarbeiter und Nachbarn im gesamten Südosten weiterzuentwickeln im gesamten Südosten.“ Die übernommenen Märkte befinden sich in den Staaten Alabama, Florida, Georgia, Louisiana und Mississippi.

Aldi hat in den USA derzeit rund 2.200 Filialen in 38 Bundesstaaten. Bundesweit soll sich diese Zahl bis Ende 2023 auf 2.400 erhöhen. Geplant ist der Bau von 120 neuen Filialen, zusätzlich zu den übernommenen.