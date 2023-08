2023 wird die IFA, die globale Messe für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, stattliche 99 Jahre alt. 1924 ging sie unter dem Namen „Große Deutsche Funkausstellung“ an den Start, 1971 wurde sie zur Internationalen Funkausstellung umbenannt. Und auch im September, wenn die Messe in Berlin eröffnet, wird die Internationalität wieder eine große Rolle spielen: 2022 wurden 1.100 Aussteller aus 46 Ländern gezählt.

Termin & Öffnungszeiten

Die IFA 2023 findet vom 1. bis zum 5. September statt. Geöffnet hat die Messe jeweils von 10 bis 18 Uhr. Fachbesucher haben ab 8 Uhr Zutritt zur Fachbesucher-Lounge.

Ort und Hallenplan

Die IFA 2023 findet auf dem Gelände der Messe Berlin statt. Die Adresse lautet: Messe Berlin GmbH, Messedamm 22 14055 Berlin, Deutschland.

Einen Hallenplan will die IFA zeitnah bereitstellen. Zum Zeitpunkt des Artikels war dieser allerdings noch nicht verfügbar.

Aussteller

Mit wie vielen Ausstellern dieses Jahr gerechnet wird, kommuniziert die IFA nicht, es wird, etwas schwammig, von „2.000 Marken“ gesprochen, mit denen die Besucher in Kontakt treten können. Hier geht es zum Ausstellerverzeichnis.

Privat- und Fachbesucher

Die IFA richtet sich an Endverbraucher beziehungsweise den B2B-Markt, doch zahlreiche Unternehmen und Marken, die auch im Digital Signage-Markt unterwegs sind, stellen hier ebenfalls aus. Zudem lassen sich spannende Trends nach beiden Seiten beobachten: Welche Technologien übertragen sich von B2B auf den Endverbrauchermarkt? Welche Consumertrends fassen langfristig Fuß im professionellen Umfeld? Daher wird invidis auch über die neue und interessante Produkte, die auf der IFA 2023 vorgestellt werden, berichten.

Neben den Endverbrauchern will die IFA aber auch Fachbesucher, insbesondere aus dem Retail-Bereich, auf die Messe bringen. Für diese Zielgruppe bietet die Messe zusätzliche Dienstleistungen an, zum Beispiel einen Matchmaking-Service und eine spezielle Fachbesucher-Lounge, die von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Rahmenprogramm

Auch 2023 bietet die IFA ein vielfältiges Rahmenprogramm an, unter anderem den Leaders Summit für Führungskräfte der Branche. Zusätzlich gibt es das Sustainable Village, in dem sich alles um das Top-Thema Nachhaltigkeit dreht, und die DEI-Veranstaltung „Women in Tech„, das Diversität und Inklusion in den Fokus nimmt.

Tickets

Tickets sind im Online-Shop der IFA erhältlich oder an der Tageskasse – wobei der Online-Kauf im Vorfeld ein wenig günstiger ist. Ein 5-Tagespass für Fachbesucher kostet 104,99 Euro online. Will man zusätzlich den IFA Leaders Summit besuchen, beträgt der Ticketpreis online 299,99 Euro. Verbraucher zahlen für ein Fünf-Tages-Ticket 28,55 Euro.

Neuheiten und Produkte

Im Mittelpunkt der Messe stehen natürlich weiterhin die Aussteller und ihre Produkte. invidis hat eine Übersicht veröffentlicht, welche Unternehmen neue und interessante Produkte zeigen.