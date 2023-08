Auf der ISE 2023 zeigten die meisten LED-Hersteller neue All-in-One-Versionen. Nun zieht LG Electronics nach und kündigt die Einführung seiner neuen Micro-LED-Signage-Lösung an: das LG Magnit All-in-One. Die 136-Zoll-Lösung mit dem offiziellen Modellnamen LAAA eignet sich vor allem für Premium-Anwendungen in Besprechungsräumen. Der Pixelpitch liegt bei 1,56 Millimetern.

Dank integriertem Controller und Lautsprechern kann der Einsatz von Kabeln minimiert werden: Mit nur einem Kabel kann die All-in-One-Lösung ans Netz gehen. Das Panel besteht aus fünf Einheiten zusammengebauter LED-Anzeigemodule, die sich schnell am Rahmen befestigen lassen.

Ausbau des All-in-One-Sortiments

Das Micro-LED-Display soll tiefe Schwarztöne und lebendige Farben liefern. Der niedrige Pixelpitch garantiert Präzision und Schärfe, während die Oberflächenbehandlungstechnologie Weißtöne besser darstellen kann. Gleichzeitig soll sie Farbverzerrungen reduzieren, bei einem weiten Betrachtungswinkel.

„Nach der erfolgreichen Einführung unserer neuesten LG Magnit-Lösung wollen wir unser All-in-One-LED-Signage-Sortiment weiter ausbauen und verbessern“, erklärt Paik Ki-mun, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Information Display von LG. „Wir widmen uns der Entwicklung innovativer Displaylösungen, die eine hervorragende Bildqualität, einfache Installation und bequeme Benutzerfreundlichkeit gewährleisten. So schaffen wir für alle Nutzer einen Mehrwert.“

WebOS-Plattform erleichtert Anschluss

Durch die WebOS-Plattform soll eine nahtlose Kompatibilität mit AV-Steuerungssystemen gegeben sein. Zur effizienten Verwaltung trägt auch die drahtlose Bildschirmfreigabelösung LG One Quick Share bei. Zudem können User mit der LG Magic Remote, der smarten Fernbedienung von LG. die All-in-One-Lösung bedienen.

Beim Design legte LG Wert auf Attraktivität und Minimalismus, damit sich der Screen gut in den Besprechungsraum einfügt. Die Schnittstellenanschlüsse befinden sich an der Vorderseite des Displays, während Steuerungstasten an der rechten Seite des Rahmens verbaut sind.

Der LG Magnit All-in-One wird ab diesem Monat weltweit erhältlich sein.