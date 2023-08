PPDS hat die Ausweitung seiner Produktion von Philips Mediasuite TVs in Mexiko angekündigt: Den 30.000 Screens im Jahr 2023 soll 100.000 Stück im Jahr 2024 folgen.

Damit soll die steigende Nachfrage nach Mediasuite-TVs bedient werden, die Anfang 2023 auf dem mexikanischen Markt eingeführt wurden. Das Werk in Tijuana wurde errichtet, um die Einführung der PPDS-Produktreihe an Chromecast-Built-In Philips Mediasuite Hospitality TVs in Mexiko zu unterstützen.

Carlos Miranda, General Manager Latin America North bei PPDS, erklärt: „Mexiko ist eines der weltweit führenden Urlaubsziele, mit fast 40 Millionen internationalen Touristen im Jahr 2023, die bis zum Jahr 20274 auf fast 55 Millionen ansteigen sollen. Der Wettbewerb nimmt zu, und es ist wichtig, dass die Hoteliers ihren Gästen ein optimales, individuelles Erlebnis bieten, das zu Wiederholungsbesuchen und positiven Bewertungen führt.“ Der Hospitality-Sektor in Mexiko ist laut PPDS 7,55 Milliarden US-Dollar schwer.

Auch die Nachfrage auf dem lateinamerikanischen und nordamerikanischen Markt soll das Mexiko-Werk bedienen. Damit baut PPDS seine Strategie aus, Produkte näher an den jeweiligen Märkten zu produzieren. Dies ist nachhaltiger – und aufgrund der weltpolitischen und -wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch sicherer.