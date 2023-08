Geschulten Augen fiel das Produkt bereits auf der ISE 2023 auf: Hauchdünne, transparente LED vom chinesischen Hersteller Muxwave. Während transparente Displays bei AV-Profis in der Regel keine große Begeisterung mehr auslösen, hörte man viele in der Branche im Nachgang über die Muxwave-Lösung sprechen. Auch der Rental-Anbieter Lang AG hatte die transparenten LED-Elemente im Stand integriert und bietet sie seitdem als Mietlösung an.

Die Muxwave-LED lässt sich unter anderem auf Glas installieren. Man kann sie also auf Schaufenstern, Glaswänden und Glasfassaden im Indoor-Bereich aufbringen. Mit einer Helligkeit von 4.000 Nits halten sie starker Sonneneinstrahlung entgegen. Was das Produkt von konventionellen LED-Produkten unterscheidet, ist das Active-Matrix-Driving. Diese Technologie bietet vor allem die Vorteile, dass der Screen dadurch sehr dünn wird und fast kein Flackern erkennbar ist.

Active-Matrix-Driving Active-Matrix-Driving heißt, dass jedes einzelne LED-Package über einen eigenen Micro IC verfügt, der dieses steuert. Bei der herkömmlichen Passive-Matrix-Technologie befinden sich die Driver ICs und Decoder außerhalb der Matrix. Das bedeutet, die LEDs werden sequentiell angesteuert. Zusammen mit der Pulsweitenmodulation führt dies zu hochfrequenten Ein- und Ausschaltvorgängen, was die sogenannten Scan Lines erzeugt, die vor allem in Fotos zu sehen sind.

Die Lang AG hat die Variante M3 der transparenten LED-Module im Portfolio. Diese hat einen Pixelpitch von 3,9 Millimetern und eine Transparenz von 50 Prozent. Es gibt sie als einzelne Elemente in verschiedenen Größen, aber auch als vorgefertigtes Poster. Letzteres ist vor allem für den Rental-Markt interessant: Ein Poster der Größe 1 mal 2 Meter wiegt lediglich 37 Kilogramm. Dazu kommt die flexible Montage: Es lässt sich nicht nur aufhängen, sondern auch stehend auf Rollen platzieren.

Gerade arbeitet Lang auch an einer neuen Rental-Lösung auf Basis der Muxwave-LED. Die Module werden dafür auf Glaselemente aufgebracht, sich für Mietzwecke optimiert zusammenbauen lassen und so zu einem modularen System werden. Damit wird ein Produkt, das sich eigentlich sehr gut für Festinstallationen eignet, auch für das Mietgeschäft tauglich. Die Integration des Micro IC im LED-Package bietet außerdem neue Fertigungsmöglichkeiten: Möglich werden beispielsweise transparente LED-Wände ohne zusätzliche störende Elemente in der aktiven Bildfläche wie Powerboxen.