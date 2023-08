APG|SGA befördert Céline Denz zur Leiterin der Abteilung Produkt- und Marktkommunikation. Damit übernimmt die 28-Jährige die Verantwortung für sämtliche Kommunikations-Maßnahmen rund um die Produkte und Dienstleistungen der APG|SGA. Unterstützt wird sie dabei von einem sechsköpfigen Team. Berichten wird sie an Beat Holenstein, Leiter Marketing & Partner Market.

Unter den Bereich, den Céline Denz betreut, fallen verschiedene Verkaufsförderungs- und Kommunikations-Maßnahmen sowie die Organisation von Events und alle Online-Marketing-Aktivitäten: Websites, Internet, Content, E-Mail-Marketing und so weiter. Zum Aufgabenbereich gehört auch die Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle der APG|SGA mit Linkedin, Facebook, Instagram und Youtube.

Beat Holenstein sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Céline Denz eine dynamische und kreative Persönlichkeit gefunden haben, die neue Akzente in der Kommunikation des vielfältigen Produkt- und Dienstleistungsportfolios der APG|SGA setzen wird und damit die Position der APG|SGA als Markt- und Innovationsführerin im Markt der Out of Home Medien untermauert.“

Céline Denz stieg im Mai 2019 als Mediaplanerin im Key Account Management beim Schweizer Außenwerber ein. Danach hatte sie bis jetzt die Position Marketing Communication Manager inne.