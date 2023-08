Easescreen holt sich mit Mohyee Dorgham einen Sales Director Middle East. Dieser war zuletzt bei Planar Systems für den Vertrieb im Mittleren Osten und Afrika zuständig. Der Kontakt zum österreichischen Digital Signage-Software-Anbieter entstand via Linkedin. Laut Easescreen passt sein Interesse an der Geschäftslandschaft Saudi-Arabiens zu den Ambitionen des Unternehmens.

Mohyee Dorgham war ursprünglich als Ingenieur tätig, bevor er in den technischen Vertrieb wechselte. So arbeitete er acht Jahre lang bei Siemens mit Verantwortung in Saudi-Arabien, Ägypten und Kuwait. Auch bei Easescreen wird in dieser Region sein Fokus liegen.