Personalien Kinetic-COO Ralf Stoffel wechselt in die It Works Group

Ralf Stoffel kennt die OoH-Branche seit 25 Jahren. Begonnen hatte er seine Karriere in diesem Bereich bei AWK Außenwerbung und MSA Media. Bis zuletzt war er bei Kinetic tätig, der auf Außenwerbung spezialisierten Special Unit von Group-M. Jetzt wechselt er in das Management der Agentur It Works. Gemeinsam mit Laura Niemann wird er die Betreuung der Dentsu-Gruppe übernehmen, die in der It-Works-Tochter MAIS (Marketing-Information-Systems) beheimatet ist.

Bei Kinetic arbeitete Ralf Stoffel insgesamt 16 Jahre. Damals war die Marke noch Tochter von Group-M; inzwischen reintegrierte die Agenturgruppe Kinetic wieder als Special Unit. Ralf Stoffel fing dort 2007 als Senior Account Director an. Daraufhin folgten die Positionen Deputy Managing Director und Managing Director. Ab 2017 zeichnete er als Chief Operating Officer verantwortlich.

Eines der Ziele der It Works Group ist es, ihre DooH-Plattform Locatrics in Deutschland auszubauen, wie Bernd Rabsahl, CEO der It Works Group sagt. Ralf Stoffel sagt: „Der Markt ist im Umbruch – sowohl beim digitalen Angebot, den Buchungswegen als auch in der Zusammenarbeit mit den Agenturen.“ Gerade in dieser Phase sei es spannend, zusammen mit Agentur- und Infrastrukturpartnern die All-in-one-Plattform Locatrics weiter zu entwickeln.