Atlona erweitert sein EMEA-Team mit Mathias Müglich als Schulungsingenieur. Er arbeitet für den US-Anbieter von AV-Signal-Infrastruktur im neuen Schulungszentrum in Schwalbach und berichtet an Kobi Levy, Director of Technical Services, EMEA.

Mathias Müglich wird in erster Linie Schulungen für Atlona-Kunden geben – darunter Systemintegratoren, Berater und Endnutzer. Seine Schulungen werden alle Produktlinien abdecken, mit besonderem Schwerpunkt auf Omnistream AV over IP und die Velocity-AV-Steuerungssystemen. Außerdem soll er die EMEA-Mitarbeiter bei Bedarf mit Pre-Sales-Aktivitäten unterstützen.

Der neue Schulungsingenieur kommt von Extron Electronics, wo er 11 Jahre lang als Technology Training Manager tätig war. Davor war er 22 Jahre lang als Installateur für die AV-Abteilung von Mevis.tv tätig. Am meisten freut er sich darauf, wieder persönliche Schulungen durchführen zu können. „Die Pandemie hat dazu geführt, dass alle Schulungen online durchgeführt werden, und viele Schulungsinitiativen von Anbietern werden auch heute noch auf diese Weise durchgeführt“, sagt Mathias Müglich.

„Mathias ist eine sehr wertvolle und effektive Ergänzung unseres EMEA-Teams für technische Dienstleistungen, die durch seine umfassende Integrationserfahrung und sein hervorragendes technisches Wissen die Beziehungen zu unseren Kunden stärken wird“, sagt Thorsten Goecke, Business Director EMEA bei Atlona.