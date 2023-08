Wall Decaux holt sich einen branchenfremden KI-Spezialisten ins Unternehmen: Dorian Schneider, der die Position Director Data übernimmt. Er war zuvor bei Ernst & Young Global als Senior Machine Learning Architekt tätig. Jetzt soll er dem Außenwerber helfen, datengetriebenes Out-of-Home weiterzuentwickeln. Dorian Schneider leitet dafür ein Team aus Data-Scientists, die neben der Datenoptimierung neue Anwendungsfelder für KI erschließen.

Dorian Schneider erwarb Kenntnisse in datengetriebenen Software-Lösungen bei früheren Stationen in der Automobilindustrie und der Beratungsbranche. Seine akademische Laufbahn führte ihn von der Technischen Universität Berlin über die Jiao Tong University Shanghai zur RWTH Aachen, wo er am Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Computer Vision promovierte.

„Dorian Schneider ist dank seiner Expertise für Maschinelles Lernen und KI ein außerordentlicher Gewinn für unser Unternehmen“, sagt Andreas Prasse, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb, Digital, Data bei Wall Decaux. „Mit ihm und seinem Team können wir die zukünftig immer relevanteren Felder Daten und KI vor allem zum Mehrwert unserer Kunden- und Agenturpartner nutzen und dadurch weitere Wachstumschancen für die Gattung OoH generieren.“

Dorian Schneider sagt: „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe bei Wall Decaux in einer neuen Branche. Out-of-Home ist ein wachsendes Medium, das sich wie andere Mediengattungen, im technologischen Umbruch befindet. Mit meinem Team werden wir diesen Bereich weiterentwickeln und im Zusammenhang mit dem digitalen Portfolio auf den Straßen neue technologische Lösungen für Werbungtreibende, aber auch interne Prozesse erarbeiten.“