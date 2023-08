Samsung eröffnete Ende Juni seinen weltweit größten Flagshipstore in Gangnam, dem Szeneviertel der koreanischen Hauptstadt Seoul. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich hier hippe Stores weiterer Tech-Marken wie Apple oder Kakao (invidis Bericht), dem „koreanischen Google“. In dieser Umgebung will Samsung die Gen Z einfangen: Der Store ist als Spielplatz auf fünf Stockwerken designt. Das Digital Signage-Highlight steht in der vierten Etage: eine Samsung LED mit 600 Zoll Diagonale.

Die LED-Wall besteht aus 180 LED-Modulen und 8.640 mal 2.700 Pixeln – knapp unter Standard 8K, wie der Blog Sammobile beschreibt. Der koreanische Digital Signage Weltmarktführer vertreibt die MicroLED Lösungen im fixen 16:9 Format mit verschiedenem Pixelpitch als The Wall. Jenseits des üblichen 16:9 Seitenverhältnis sind die MicroLED Module auch für andere Formate verfügbar – so wie hier im Flagship in Seoul. Samsung präsentiert darauf ein 30-minütiges Brandvideo mit dem Titel „The New Me“.

Markenerlebnisse von Kaffee über Sport

Die Wall passt in das Gesamtkonzept des Stores: bunt, viel Digital Signage und viel Brand Experience. Neben den neuesten Produkten gibt es hier ein kleines Museum alter Galaxy-Handys und einen „offenen Spielplatz“ mit Gaming-Zone. Besucher können sogar die Features der Galaxy Smart Watch ausprobieren, während sie auf einem Hometrainer strampeln. Im Café im dritten Stock hat Samsung einen Barista, der jedes Fotomotiv der Besucher in Latte-Art nachmachen soll.

Zwei Branding-Ansätze: minimal vs bunt

Bei Apple in der Nachbarschaft sieht man ein fast schon gegensätzliches Konzept: gedeckte Farben und minimales Digital Signage. Obwohl eine große MicroLED-Wand in der Vergangenheit das Markenzeichen in den Stores des Samsung-Konkurrenten waren, werden sie in den neuen Locations immer kleiner und minimalistischer. In Gangnam verabschiedete man sich komplett von LED und ersetzte sie mit zwei 98-Zoll-Displays.

Der neue Samsung-Store ist eine der Gen-Z-Initiativen des Tech-Brands. Laut Korea Times ergab eine Anfang des Jahres veröffentlichte Umfrage des Instituts Vinu Labs aus Seoul, dass Apples iPhones bei Koreanern in den 20ern beliebter sind als Samsungs Galaxy-Smartphones. Das Markenimage von Apple beschrieben die Befragten mit „trendy“ und „gehoben“, das von Samsung mit Wörtern wie „freundlich“ und „praktisch“. Auf diesen Vergleich angesprochen antwortete Jung Ho-jin, Vizepräsident von Samsungs Mobile Experience Division, bei einer Eröffnungs-Pressekonferenz im Gangnam-Store: „Ich glaube, dass Samsung sein eigenes Know-how hat, um den Kunden durch eine Vielzahl von Produkten einzigartige Vorteile und Farben zu bieten.“ Der Gangnam-Flagshipstore soll der Gen Z ein Zuhause bieten.