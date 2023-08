Atlona, Hersteller von AV-Signal-Infrastruktur, renovierte sein Schulungszentrum in Schwalbach. Vor den Toren Frankfurts hat auch die US-amerikanische Konzernmutter Panduit ihren europäischen Hauptsitz. Das Zentrum eröffnete ursprünglich 2020; jetzt wurde es komplett umstrukturiert und renoviert. Die Inhalte und Geräte wurden mit den Atlona-Schulungszentren in den USA vereinheitlicht.

Die EMEA-Einrichtung legt den Schwerpunkt auf die Flaggschiff-Produktmarken von Atlona. Dazu gehören die Produktserien Omega Collaboration and Presentation, Omnistream AV over IP und Velocity Control Systems, die den Partnern praktische Erfahrungen vermitteln, bevor sie die Systeme vor Ort bei den Endkunden einsetzen. Die Infrastruktur im Zentrum simuliert reale AV-Szenarien und Installationen.

Die Schulungskurse sind in verschiedene Module und Stufen unterteilt, die AV-Grundlagen, Vernetzung, Steuerung sowie Systemeinrichtung und -konfiguration umfassen. Die meisten Schulungen beginnen online. „Die Kunden lernen zunächst die grundlegenden Konzepte von AV und dann die Grundlagen der Atlona-Produktlinie, einschließlich der Gestaltung und Implementierung dieser Produkte im Rahmen unseres umfangreichen Online-Lehrplans“, sagt Thorsten Goecke, Business Director, EMEA bei Atlona.

„Anschließend werden sie in unser Schulungszentrum in Schwalbach eingeladen, um die Programmierung von Steuerungssystemen und die Installation von AV-Systemen praktisch zu erproben.“ Laut Thorsten Goecke haben Atlona-Partner vor allem großes Interesse an den Velocity-Schulungen, denn die AV-Steuerung erfüllt aktuelle Anforderungen wie die Fernverwaltung von Systemen. Das eröffne neue Umsatzmöglichkeiten für Integratoren.