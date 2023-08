Die Freigaben der Kartellbehörden kamen schneller als erwartet – schon im Juni konnte die Übernahme (invidis-Bericht) des größten Systemhaus Österreichs durch Cancom abgeschlossen werden. Mit 1,3 Mrd. Euro Umsatz – davon geschätzt 60 Mio. Euro Digital Signage – entstand eines der führenden ITK-Systemhäuser der DACH-Region. Deutschlands größter Digital Signage-Integrator übernimmt Österreichs Nummer Eins im Digital Signage-Markt.

Neues Logo – erweiterter Vorstand

Optisch wurde das ehemalige Kapsch-Unternehmen schon an die Cancom-Gruppe angepasst. Im Logo firmiert K-Businesscom bereits als Member of Cancom Group. Das Zusammenwachsen zeigt sich auch in der Berufung des bisherigen K-Businesscom-COO Jochen Borenich in den Cancom-Vorstand. Zum 1. August übernahm Borenich die neue Position als Chief Sales Officer der Cancom SE. Die Bestellung von Borenich in den Vorstand der Cancom SE war bei der Übernahme der K-Businesscom vereinbart worden und ist ein weiterer wichtiger Schritt für das Zusammenwachsen beider Unternehmen. Der Vorstand der Cancom SE besteht damit aus Rüdiger Rath (CEO), Jochen Borenich (CSO) und Thomas Stark (CFO) und wird damit von zwei auf drei Mitglieder erweitert.

Die Ansprache der Kunden mit dem kombinierten Portfolio der Cancom Gruppe und der K-Businesscom sowie der Aufbau einer integrierten Vertriebsorganisation sollen die Schwerpunkte seines Ressorts sein. Ebenfalls im Verantwortungsbereich des Österreichers liegen das Marketing und das Partner Management.

Seit 2010 war Jochen Borenich als Chief Operating Officer (COO) Mitglied des Vorstands der K-Businesscom AG. Vor seiner Berufung in den Vorstand der K-Businesscom AG betreute Borenich zuletzt als Sales Director Corporate Customers Kunden bei T-Systems Austria.

Cancom kürzt Jahresziele

Cancom stellt sich nach einem schwierigen zweiten Quartal auf weitere Herausforderungen im weiteren Jahresverlauf ein. Das Management kürzte daher seine bisherigen Jahresziele, die es erst Ende Mai nach der Übernahme der österreichischen KBC angehoben hatte. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Cancom nur noch einen Umsatz um 1,5 Milliarden Euro bei reduziertem operativen Gewinn.

Mit einem organischen Umsatzrückgang (ohne Übernahme) von 6 Prozent entwickelte sich das Geschäft im zweiten Quartal 2023 enttäuschend.

Signale für Digital Signage-Marktentwicklung 2023

Der Umsatzrückgang und die Kürzung der Jahresziele beim Marktführer Cancom verheißen nichts gutes für die Digital Signage-Branche. Auch wenn der Digital Signage-Anteil mit 5 Prozent am Cancom-Konzernumsatz klein ist, spiegelt doch der Rückgang an IT/DS-Leistungen die Stimmung im Gesamtmarkt wieder. Der Jahresauftakt 2023 mit rückgängigen Umsätzen war für die erfolgsverwöhnte Digital Signage-Branche eine ungewohnte neue Situation.

Der Erfolg eines Digital Signage-Jahres hängt historisch immer vom Jahresendgeschäft ab. So kann mit etwas Glück und ohne neue Krisen die Branche vielleicht noch auf Vorjahresniveau abschließen. Mehr wird nicht möglich sein.