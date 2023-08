Der schwedische Sports-Fashion-Brand J. Lindeberg renovierte seinen Flagshipstore in Kopenhagen mit einem Fokus auf großflächigen LED-Wänden. Ganze sieben Screens in unterschiedlichen Formaten sind in ein futuristisches Store-Design integriert, aus dem die neonfarbige Mode des Brands heraussticht.

Für das digitale Konzept arbeitete J. Lindeberg mit dem Digital Signage-Integrator Visual Art zusammen, der ähnliche LED-Konzepte schon in den Flagshipstores in Oslo und Schweden installierte. In Kopenhagen kooperierte Visual Art mit dem lokalen Unternehmen Blikfang Media.

Vier der sieben Screens installierte Visual Art als Hochformat in den Schaufenstern – in einer Größe von 2,25 mal 0,75 Metern. Im Innenraum sind drei LED-Wände in verschiedenen maßgeschneiderten Formaten integriert: Ein Screen über Eck mit 1,75 mal 4 Metern, ein 1 mal 6,25 Meter großer Screen im Paravent-Format sowie eine 2 mal 4,5 Meter große Videowand. Alle LEDs haben einen Pixelpitch von 2,6 Millimetern. Die Schaufenster-Screens weisen einen Helligkeitswert von 3.000 Nits auf. Die Walls im Innenbereich kommen auf 1.000 Nits.

Vom neuen Store in Kopenhagen gibt es noch kein Video. Hier sieht man jedoch das LED-Konzept einer schwedischen Filiale, das dem in Dänemark recht ähnelt.