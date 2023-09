Agenturen Ken Thilo kommt zu We Are Social

We Are Social erweitert sein Team für Client Services: Ken Thilo kommt ab sofort als Client Service Director zu der globalen Kreativagentur und berichtet künftig direkt an CEO Roberto Collazos Garcia. In seiner Position soll er eine zentrale Rolle dabei spielen, bestehende Kundenbeziehungen weiterzuentwickeln und ein erfolgreiches Neugeschäft zu erschließen.

Ken Thilo kann auf mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Werbebranche zurückblicken. Bei Agenturen wie McCann, Publicis und Heye war er als Account Director und Executive Consultant tätig. Zuletzt war der Diplom-Kommunikationswirt bei DDB Germany als Account Director unter Vertrag, wo er Kunden wie Eon und Iqos betreut hat.

Roberto Collazos Garcia, CEO von We Are Social Deutschland, kommentiert: „Mit Ken haben wir einen absoluten Vollprofi geholt, der eine Menge Erfahrung zu We Are Social mitbringt. Nur wenige Menschen haben ein derartiges Gespür für Marken und Kommunikation. Wir freuen uns darauf, mit ihm zusammen die Zukunft unserer Agentur zu gestalten.“

Ken Thilo ergänzt: „Ich freue mich sehr, meinen nächsten Karriereschritt gemeinsam mit dem internationalen Team von We Are Social zu gehen. Das Team, Roberto und ich teilen eine Zukunftsvision und ich kann es kaum erwarten, diese umzusetzen.“