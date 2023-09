Blowup Media setzte erstmals Photovoltaik für ein OoH-Poster ein. Die Ströer-Tochter verhüllte die Cadillac-Skulptur am Berliner Rathenauplatz mit einer würfelförmigen Plakatfläche. Auf dem Gerüstdach brachte man fünf Solarpanels an. Diese lieferten wiederum Strom an LED-Strahler, die das Plakat abends von oben beleuchteten. Blowup nannte diese Pop-up-Installation „The Cube“.

Mit dem Projekt testete Blowup nicht nur die autarke Stromversorgung: Die Plakatfläche sollte auch als Luftreiniger fungieren. „The Cube“ war mit einer transparenten Schicht aus Titandioxid versehen, die photokatalytische Eigenschaften Schadstoffe zersetzt. Die Beschichtung bindet beispielsweise flüchtige organische Verbindungen (VOC), Formaldehyd, Viren und Bakterien. Blowup schreibt dem Riesenposter deshalb eine luftreinigende Wirkung von mehr als 35 großen Laubbäumen zu.

Das Poster hatte eine Fläche von 600 Quadratmeter. Es hing im August am Gerüst um die Cadillac-Skulptur, während diese renoviert wurde. Gebucht wurde sie von der Rolex-Schwester Tudor.