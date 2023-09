Der global tätige Integrator AVI-SPL geht eine Kooperation mit SignageOS ein und wird dessen Digital Signage-Lösungen zum Monitoring einsetzen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AVI-SPL, einem Unternehmen, das unsere Begeisterung für Innovation und Automatisierung teilt“, sagt Mirek Kren, COO von SignageOS. „Wir sind sehr gespannt auf die Reise in den Bereich Digital Signage, der ein immenses Potenzial birgt. Unsere Zusammenarbeit wird zweifelsohne neue und aufregende Möglichkeiten für beide Unternehmen mit sich bringen.“

Vor kurzem hatte SignageOS seine Kernlösungen entbündelt und das Device Management als separates Produkt in das Portfolio aufgenommen.

Analyse und Fernverwaltung

Mit den SignageOS-Lösungen kann AVI-SPL die Bereitstellung von Inhalten rationalisieren und somit ein konsistentes und ansprechendes Endbenutzererlebnis bieten.

Durch die Nutzung der SignageOS-Plattform erhält AVI-SPL, das weltweit einen Umsatz von 1,2 Mrd. US-Dollar erzielt, zudem Zugang zu Echtzeitdaten über die Hardwareleistung, Diagnosemöglichkeiten und die Fernverwaltung von Geräteeinstellungen. AVI-SPL plant, seine Serviceplattform durch die Integration von SignageOS in seine nativen Anwendungen zu erweitern.

„Digital Signage spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie Marken mit ihren Stakeholdern in Kontakt treten. Indem wir SignageOS-Funktionen zu unserem Service-Management-Technologie-Stack hinzufügen, verbessern wir die Ergebnisse, die wir für unsere Digital-Signage-Kunden liefern“, sagt Karen Klosinski, Vice President of Product and Solutions bei AVI-SPL.