DooH in die Innenstadt zu bringen ist kein leichtes Unterfangen. Die Branche bleibt aber kreativ und entwickelt immer neuartige Medien – seien es mobile DooH-Screens als Rucksack oder Projektion auf Autofensterscheiben. Letzteres ist ein Pilotprojekt des Münchner Unternehmens Screenery, das seit rund einem Jahr in Köln und Düsseldorf läuft: 40 Fahrzeuge des Carsharing-Anbieters Share Now zeigen im geparkten Zustand einen Werbespot an. Dabei verwandelt sich die Seitenscheibe, die zum Gehweg zeigt, in eine 30-Zoll-Leinwand.

Screenery startete das Projekt gemeinsam mit dem Vermarkter MMR Media aus Köln – Doohvolution tauften sie das Medium. Zum Start statteten sie eine Pilotflotte von 40 Autos mit Projektionssystemen aus, die im Innenraum der Fahrzeuge auf die hintere rechte Seitenscheibe projizieren. Die Scheibe wird dazu mit einer speziellen Technologie opak geschaltet; sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, wird sie wieder transparent. Auch Bewegtbildwerbung lässt sich auf der Fensterscheibe abspielen. Jeder Spot ist dabei 10 Sekunden lang.

Eines der Unternehmen, die bereits eine Doohvolution-Kampagne durchführten, ist Camperdays – ein Verleiher von Wohnmobilen. Die Kampagne lief in Q4 vergangenen Jahres auf der gesamten Pilotflotte. „Unsere DooH-Kampagne hat nicht nur sehr viel Reichweite generiert, sondern auch für starkes Prestige und einen hohen Wiedererkennungswert gesorgt. Wir wurden häufig auf dieses neue Medium angesprochen und sind sehr zufrieden mit der Umsetzung“, sagt Gino Canaj, Team Lead Advertising & Cooperations des Camperdays-Anbieters Floyt Mobility.

Mitte Oktober soll jetzt der erste Rollout des mobilen Inventars folgen: 500 Fahrzeuge von Share Now sollen dann DooH-Spots abspielen, die sich programmatisch buchen lassen. Die Flotte soll sich auf sechs deutsche Städte verteilen: Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt.