Alexander Stotz, CEO von Ströer Media Deutschland, übernimmt den Vorsitz des Fachverbands Außenwerbung (FAW). Die Mitglieder des FAW wählten Alexander Stotz einstimmig zum Präsidenten.

Damit folgt er auf Thomas Ruhfus von Ruhfus Außenwerbung, der das Amt insgesamt 22 Jahre ausgefüllt hat. Dieser hatte bereits im Frühjahr seinen Abschied zur Mitte der aktuellen Amtszeit angekündigt – damit sei die Kontinuität der Arbeit im Vorstand bis zur nächsten Wahl gewährleistet.

Alexander Stotz will die Erfolgsgeschichte von Out of Home auf allen Ebenen weiter vorantreiben. Er betont, dass er als Präsident die Interessen aller Unternehmen wahren werde, unabhängig von ihrer Größe. Gemeinsam mit dem Vorstand sehe er es als seine Aufgabe an, grundsätzlich alle Bereiche der Außenwerbung voranzubringen.

Wer ist der neue FAW-Präsident? Alexander Stotz, 1969 in Ravensburg geboren, kann auf drei Jahrzehnte in der OoH-Branche verweisen. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln begann er 1997 seine Ströer-Laufbahn als Leiter Rechteeinkauf Nordrhein-Westfalen. 1999 erweiterte sich sein Verantwortungsbereich auf die Leitung des gesamten deutschlandweiten Rechteeinkaufs. Zeitgleich erfolgte die Ernennung zum Prokuristen und Mitglied der Deutschland-Geschäftsführung. Bereits 2006 wurde er zum Geschäftsführer der Deutschland-Holding der Ströer-Gruppe ernannt – mit der Verantwortung für das gesamte Produkt- und Rechteportfolio sowie für den Regionalvertrieb und sämtliche Ströer-Niederlassungen in Deutschland. Im November 2013 wurde Stotz auf die Position des Chief Operating Officers der Ströer Media Deutschland berufen, 2016 übernahm er die Gesamtverantwortung als deren CEO. In dieser Funktion zeichnet er für die Digitalisierung des Werbeträgerportfolios verantwortlich sowie für die strategische Entwicklung von Smart-City-Features und den Ausbau des Vertriebsfeldes Lokale Märkte.

Gleichwohl gelte es, das Momentum durch die Digitalisierung der Außenwerbung mitzunehmen und den Umbruch der Medienlandschaft als Chance für Out of Home zu nutzen: „Zentrale Projekte für den FAW sind die Digitalisierung unserer Gattung und eine gemeinsame Währung, die analoge und digitale Leistungswerte beinhaltet.“ Trotz der Herausforderungen, die sich derzeit durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wie auch durch politisch motivierte Vorhaben stellen, sieht der neue FAW-Präsident keinen Grund zum Pessimismus: „OoH bleibt eine Erfolgsgeschichte. Weiteres signifikantes Wachstum unserer Gattung ist durchaus realistisch.“

Thomas Ruhfus unterstützt weiterhin

Thomas Ruhfus wird den FAW und dessen Vorstand künftig als Vorsitzender des Ehrenrats unterstützen. Er kommentiert: „Ich danke der Gattung für 22 Jahre Unterstützung und gratuliere den Mitgliedern zur Wahl von Alexander Stotz, einem hervorragenden Fachmann der Außenwerbung.“ Wie Ruhfus hervorhebt, stehe Alexander Stotz mit seiner langjährigen Erfahrung in der OoH-Branche sowohl für die Belange der klassischen Außenwerbung als auch für die weitere digitale Entwicklung.