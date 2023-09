BenQ bringt einen Slot-in-PC auf den Markt, der für Google Mobile Services (GMS) zertifiziert ist. Er lässt sich per Plug & Play in den OPS-Slot der interaktiven Displays BenQ Boards einstecken. Inbegriffen ist die Zertifizierung nach dem Google Enterprise Device License Agreement (EDLA). Damit können sich User mit ihrem Google-Account anmelden und die BenQ Boards in gewohnter Android-Umgebung bedienen. Der TEY1A läuft dabei auf Android 13.

Neben dem Funktionsumfang von Android 13 bietet das Betriebssystem auch Datenschutzfunktionen wie Passwortschutz, zweistufige Authentifizierung oder Datenverschlüsselung. Google-Applikationen, wie Google Drive, Chrome und Youtube lassen sich damit geschützt nutzen. Daneben können User auch eigenen Content erstellen oder selbst erstellten Content von ihrem eigenen Account auf dem BenQ Board präsentieren. In diesem Workflow lassen sich zwei Apps parallel nebeneinander darstellen.

Alle Google-Workspace-Apps und Google Classroom

Der BenQ TEY1A bietet die von anderen Devices bekannte Android-Umgebung und -Bedienung. Es gibt personalisierbare Home Screens sowie ein permanentes Dock an der Unterseite für die meistgenutzten Apps, Ordner und Widgets. Das Google-basierte System stellt unter anderem die Lehr- und Lernplattform Google Classroom oder die Google-Workspace-Apps, wie Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides oder Meet, aber auch der Zugriff auf Microsoft 365 mit Word, Powerpoint, Teams. Funktionen, wie Text-to-Speech, mehrsprachige Übersetzungen und OCR (Optical Character Recognition) gehören ebenfalls dazu.

Im BenQ TEY1A arbeitet ein 8-Kern-Prozessor mit vier Performance-Kernen vom Typ A78 und vier Effizienz-Kernen A55. Er verfügt über 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Datenspeicher sowie der Grafikeinheit Mali G57 MC5. Der PC unterstützt eine Auflösung bis zu 4K auf den BenQ Boards. Er bietet eine USB-C- und drei USB-A-Schnittstellen und stellt einen HDMI-Ausgang (2.0), Audio (in/out), WiFi 6, Bluetooth 5.2 und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss zur Verfügung.

Der Slot-in-PC ist nach dem OPS-Standard (Open Pluggable Specification) für die Systemarchitektur zwischen Großformat-Displays und Mediaplayern spezifiziert – das Gehäuse misst 200 x 118 x 30 Millimeter. Die BenQ Board Serien RE03, RM03 und RP03 verfügen dafür über den entsprechenden OPS-Slot. Der TEY1A arbeitet dann an Stelle der im Display vorhandenen Hardware – alternativ zum Android-System bietet BenQ auch ein OPS-Modul an, das auf den BenQ Boards eine Windows-Umgebung zur Verfügung stellt.

Der Slot-in-PC BenQ TEY1A ist ab sofort zum unverbindlichen Brutto-Verkaufspreis von 479 Euro erhältlich.