Chinesische Smartphone-Hersteller wie Huawei spielen in Westeuropa kaum ein Rolle. Ohne Android Betriebssystem und relevanten Appstore sind die chinesischen Telefone keine wirkliche Alternative. Die ehemalige Huawei-Luxustochter Honor darf nach der Trennung vom umstrittenen ITC-Konzern jetzt wieder Android nutzen. Zur Eröffnung der IFA präsentierte Honor ein neues Konzept-Smartphone, ein faltbares Smartphone als tragbares, modisches Portemonnaie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das „Phone to Purse“ Handy ist im zusammengeklappten Zustand weniger als 9 mm dick und damit sogar dünner als einige der Top-Handys auf dem Markt. Dank einer Reihe anpassbarer Always-on-Display (AODs) Motive, die das Design einer Handtasche nachahmen und Designelemente wie Ketten, Federn und Quasten enthalten, wird das Smartphone zum Digital Fashion Item. Digitale Elemente auf dem Displays reagieren auf Bewegung und verwandeln es das faltbare Smartphone in ein phygitale Modestatement.

Honor bietet eine Auswahl austauschbarer Riemen und Ketten, die am Scharnier befestigt werden, sodass das Smartphone wie eine gewöhnliche Handtasche oder Handtasche mühelos über der Schulter getragen werden kann. In Kooperation mit Designern kann die digitale Handtasche an die Kleidung angepasst werden. Über die API-Schnittstelle wird es Designern ermöglicht, neue Designs zu entwickeln und auf die Sensoren wie Gyroskop-, Berührungs- oder Umgebungslicht zuzugreifen.

Ein Smartphone ist kein Digital Signage Screen, aber die Personalisierung und intelligente Integration von Sensoren wäre auch für Retail-Architekten und Designern für professionelle Screens interessant.