Das ProAV-Unternehmen Kramer hat für Italien zwei Area Sales Manager eingestellt: Giancarlo Aletti und Davide De Letteriis sollen die europäische Wachstumsstrategie unterstützen.

Giancarlo Aletti ist für das nordwestliche Gebiet Italiens zuständig und kann auf 30 Jahre ProAV-Erfahrung zurückblicken – unter anderem in Schlüsselpositionen bei großen ProAV-Marken.

„Der Nordwesten Italiens ist der wirtschaftliche Herzschlag des Landes, und ich freue mich sehr darauf, den Erfolg von Kramer in einer Region mit enormem Potenzial voranzutreiben“, sagt Giancarlo Aletti. „Mit einem der größten Lösungsportfolios auf dem Markt, einschließlich spannender Neuheiten im Bereich vernetzter AV, hat Kramer Lösungen für jeden vertikalen Markt, und wir freuen uns darauf, das Geschäft gemeinsam voranzutreiben.“

Davide De Letteriis kommt mit über 16 Jahren Erfahrung im Bereich AV-Lösungen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu Kramer Italien. Er ist für die nordöstliche Region Italiens verantwortlich. „Ich freue mich, in einer Zeit der aufregenden Entwicklung zu Kramer zu kommen – sowohl für das Unternehmen als auch für die Branche“, erläutert Davide De Letteriis. „Das Gebiet Nordost-Italien ist weitläufig und etwas fragmentiert, und ich freue mich auf die Herausforderung, das Geschäft in diesem Gebiet mit aufregenden neuen AVoIP-Lösungen, von denen unsere Kunden in allen Märkten profitieren werden, voll auszuschöpfen.“

Dynamik in Italien erwartet

Die beiden Area Sales Manager sollen die Beziehungen zu neuen und bestehenden Partnern von Kramer ausbauen und festigen, neue Verkäufe und Möglichkeiten in allen vertikalen Märkten identifizieren sowie neue Leads generieren.

Beide werden an Emiliano Faccioli, Country Manager für Kramer Italien, berichten, der eine anhaltende Wachstumsdynamik für Kramer in der Region voraussagt: „Mit Giancarlo und Davide haben wir zwei sehr erfahrene und engagierte Persönlichkeiten, die die Marke Kramer, ihre Technologie und ihre Märkte genau kennen. Sie arbeiten in zwei unserer Hauptgebiete und werden ihr beträchtliches lokales Wissen nutzen, um unsere bestehenden Kunden zu betreuen und neue Kunden zu gewinnen.“