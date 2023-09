Köln E-Sports übersetzt in Signage

Auf den Intel Extreme Masters (IEM) in Köln treten die weltbesten E-Sports-Teams der Electronic Sports League (ESL) an. Hier kreierte der E-Sports-Anbieter ESL Faceit Group eine Digital Signage-Reise durch die Gaming-Welt. Die Installation war Teil der ESL-Brand-Lounge, in die das Unternehmen Kunden und Partner einlud. Für das Konzept und die Umsetzung kooperierten die Kreativagentur Scholz & Friends und der Event-Vermieter ICT. Sie benutzten die Digital Signage-Software Smartperform – einst von ICE entwickelt – sowie die Easyvideo-Software von ICT.

Die erste Station der Lounge bildete ein interaktives Touchpanel, über das die Besucher 150 Info-Inhalte und Videos abrufen konnten. Anschließend lenkten LED-Strips, die an der Wand befestigt waren, den Blick auf eine LED-Wall. Auf den Strips präsentierte ESL Faceit verschiedene Daten und Fakten zum Unternehmen in Laufschrift.

In einem anderen Lounge-Bereich installierte ICT unterschiedliche Display-Formate, die von Pflanzen umrankt wurden. Auf den Displays zeigte das Unternehmen einige seiner Games. Die grüne Area nutzte man außerdem für Live-Interviews, Talkrunden und die Produktion von Social-Media-Inhalten. Die beiden Dienstleister-Partner setzten die Digital Signage-Installationen zusätzlich mit Ambientebeleuchtung in Szene.

Als Teil der IEM stand die Lounge vom 26. Juli bis zum 6. August 2023 in der Laxness Arena. Die IEM finden seit 2007 in Köln statt. Rund 15.000 Zuschauern wohnten dem Turnier bei. Die E-Sports-Teams spielten hier um ein Preisgeld von 1 Million Euro.