Die Mediaagentur Dentsu hat Robin Jansen zum Chief Client Officer Media ernannt. In dieser neuen Position verantwortet er das strategische Kundenmanagement für Deutschland und die DACH-Region. Ab Oktober 2023 wird der Marketing- und Mediaexperte die Wachstumsstrategie von Dentsu unterstützen und sich um den Ausbau der Mediaberatungsangebote und die weitere Professionalisierung der Servicequalität des Media-Netzwerks kümmern. In seiner neuen Funktion arbeitet er eng mit den Agenturen und lokalen Kundenteams zusammen und berichtet an Georg Berzbach, CEO Media Dentsu Deutschland & DACH.

Robin Jansen war zuvor fast 10 Jahre in der Publicis-Gruppe tätig. Zuletzt leitete er Spark Foundry Germany als Managing Director. Zuvor verantwortete er einen Großteil des Bestands- und Neukundengeschäft der Mediaagentur Zenith (Publicis) und sammelte darüber hinaus Netzwerk-Erfahrung bei Group-M (MEC – heute Wavemaker) sowie auf Kundenseite für T-Mobile International.

„Prozesse weiter ausbauen“

„Mit Robin als CCO unterstreichen wir, dass wir Kundenfokussierung und Marktorientierung konsequent in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. In seiner neuen Rolle wird er die notwendigen Strukturen und Prozesse bei Dentsu weiter ausbauen, um für unsere Kunden die besten Lösungen zu entwickeln. Robin bringt nicht nur ein tiefes Verständnis für das Mediageschäft mit, sondern hat auch einen ganzheitlichen Blick auf die Beratung aus Kunden-, Netzwerk- sowie Geschäftsperspektive. Seine digitale Erfahrung sowie seine modernen Führungsqualitäten und seine starke Teamfähigkeit machen ihn zur idealen Besetzung für diese wichtige Position. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit”, erklärt Georg Berzbach.

„In einer komplexer werdenden Marketingwelt benötigen Kunden immer spezifischere und stärker integrierte Agenturlösungen – basierend auf relevanten Inhalten, zielgruppengenauer Ansprache, effizienter Technologie und Datennutzung. Die Breite und Tiefe des Leistungsangebots bei Dentsu ist beeindruckend und vor allem der integrierte Lösungsansatz für Kunden, der durch einzigartige Kompetenzen in den Bereichen Media, Creative und CXM möglich wird. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle die strategische Beratungskompetenz agentur- und länderübergreifend weiter auszubauen und dazu beizutragen, unsere Kunden bei der Erreichung ihrer ambitionierten Wachstumsziele zu unterstützen, vertrauensvolle Kundenbeziehungen zu festigen und vor allem neue aufzubauen“, kommentiert Robin Jansen.