Die ISE 2024 soll die größte Ausgabe aller Zeiten werden. Das Veranstalter-Team rund um CEO Mike Blackman stellte dafür in den vergangenen Tagen die Weichen: Das Team kam aus sämtlichen Standorten in Europa in München zusammen. Nach alter Tradition lud Mike Blackman sein Team und Partner wieder auf das Oktoberfest in die Fischer Vroni ein. invidis feierte mit und freut sich bereits auf die nächste ISE, die vom 30. Januar bis 2. Februar 2024 stattfinden wird.