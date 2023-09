Seit 1. Juli 2023 verstärkt Jürgen Lay das Vertriebsteam von Vivitek in Deutschland. Zu den Aufgaben des neuen Sales Managers gehören die Betreuung der Fachhändler und der Ausbau des Partnernetzwerks, die Unterstützung von Projekten sowie die Entwicklung und Durchführung von Produktschulungen.

Jürgen Lay kann eine langjährige Erfahrung im Vertrieb sowie ein umfangreiches Branchenwissen aufweisen. Zuletzt war er als Fieldsales Manager South-East/Account Manager Food bei API Computerhandel tätig.

„Die Nachfrage an AV-Produkten ist in den letzten Jahren durch Trends wie New Work, aber auch durch die Digitalisierung des Bildungsbereichs konsequent angestiegen. Vivitek kann hier mit seinen hochqualitativen Produkten punkten und ich freue mich, jetzt als Teil des Teams das Wachstum des Unternehmens in diesem spannenden Markt voranzutreiben“, kommentiert Jürgen Lay.