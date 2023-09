Ovyo, ein Anbieter für Videosoftware, -integration und -bereitstellungsdienste, hat Colin Morrison zum ersten Chief Revenue Officer ernannt. Colin Morrison, der von VIDA zu Ovyo wechselt, bringt langjährige Erfahrung in der Videobranche mit, unter anderem als Leiter von Vertriebsteams bei Xperi, Microsoft und Ericsson.

Colin Morrison wird von den Niederlanden aus arbeiten und für die Einführung von Ovyos Dienstleistungen bei neuen Video- und Telekommunikationsbetreibern, Sendern, Studios und Anbietern weltweit verantwortlich sein. Mit der Einstellung von Colin erweitert Ovyo sein Angebot an langfristigen Professional-Services-Outsourcing-Dienstleistungen, die seine bestehenden Software-, Integrations- und Lieferdienste in Bereichen wie Architektur, Entwicklung, Projektmanagement, Qualitätssicherung und Dev-Ops ergänzen.

Ovyo verfügt derzeit über Delivery-Teams in Indien, Südafrika und Portugal. Colin Morrison wird eng mit Adam Tilbury-Eld, dem Chief Growth Officer von Ovyo, zusammenarbeiten.

Pav Kudlac, CEO von Ovyo, sagte: „Wir freuen uns sehr, Colin bei Ovyo willkommen zu heißen, nicht zuletzt kurz vor der IBC, wo er viele unserer Kunden treffen kann. Es ist ein Beweis für die großartige Arbeit des gesamten Teams und die aufregende Kultur, die wir seit unserem Start im Jahr 2020 aufgebaut haben, dass wir jemanden von Colins Kaliber für uns gewinnen konnten. Wir freuen uns besonders, dass Colins umfassende Erfahrung und sein Netzwerk uns dabei helfen werden, weitere Dienstleistungen für einen noch größeren Teil der Branche, die wir lieben, zu entwickeln.“

Colin Morrison erklärt: „Ich freue mich sehr, als Chief Revenue Officer zu Ovyo zu kommen, mit dem ausdrücklichen Ziel, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Ich kannte Pav und Adam schon vor dem Start von Ovyo und es war eine Freude zu sehen, wie erfolgreich sie waren, selbst im Angesicht der Pandemie. Die Zusammenarbeit mit einem so engagierten und unterhaltsamen Team in einer Zeit, in der die Branche erhebliche Veränderungen erlebt, war eine zu gute Gelegenheit, um sie zu verpassen.“