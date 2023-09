Der neue Stones-Song bringt eine goldene Billboard-Ära zurück. Eine Ära, in der Rock’n’Roll-Größen überlebensgroß entlang des Sunset Boulevard von Plakaten grüßten. Mit diesen riesigen, handgemalten Billboards setzten Plattenlabels ihre Künstler in den 1960er- und 1970er-Jahren in Szene. Im Musikvideo zur Neuerscheinung „Angry“ beleben die Rolling Stones diese Ära wieder. Die modernen OoH-Träger, die sich heute auf dem Sunset Boulevard aneinander reihen, sind der Star ihres neuen Videos.

Rock’n’Roll Billboards am Sunset Boulevard Der Fotograf Robert Landau hielt die Ära dieser überdimensionalen Billboards in seinen Aufnahmen fest. Auf seiner Homepage zeigt er eine Auswahl der handgemalten Rockstar-Plakate.

Die aufstrebende Schauspielerin Sydney Sweeney, die man aus Netflix- und TV-Serien wie Euphoria kennt, cruist zum Song „Angry“ im roten Mercedes Cabrio durch den Sunset Boulevard. Hier, wo circa 120 Billboards dicht an dicht stehen, sieht man im Musikvideo eine OoH-Galerie von vergangenen Performances der Stones. Formatsprengend arbeiteten die Produzenten des Videos diese Realaufnahmen in die digitalen und analogen Billboards von heute ein.

Das Video löste somit nicht nur bei Rock’n’Roll-Fans, sondern auch in der OoH-Branche Begeisterung aus. Die Stones feiern Außenwerbung – das kann man nur als Bestätigung für das Massenmedium auffassen.

Auf dem Sunset Boulevard findet man zwar keine künstlerischen Rock-n-Roll-Plakate mehr, dafür aber inzwischen kreativ integrierte DooH-Werbeträger. Vor einigen Jahren hatte die Stadtverwaltung von West Hollywood eine Kunst- und Werbeinitiative gestartet, die den Billboard-Wildwuchs auf der berühmten Straße mit stilvollen Screen-Konstrukten ersetzen sollten. Die erste Installation, der DooH-Turm Sunset Spectacular, ist bereits in Betrieb.

Das Musikvideo der Stones erinnert an eine vergangene Epoche der Außenwerbung – auf einer Straße, anhand derer sich die Entwicklung von Out-of-Home über die Jahrzehnte wunderbar nacherzählen lässt: Vom ersten und wichtigsten Massenmedium über die Digitalisierung und inzwischen die durchdachte Integration in das Stadtbild.